İhtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL’lik yardım ödemeleri evlerde yapılacak

Kirasını, faturalarını ödeyemeyen zor durumdaki vatandaşlar yardım parasını alabilmek için ülke genelindeki PTT şubelerine hücum etti. Alınan yeni karar doğrultusunda ödemeler artık PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacak.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL’lik yardım ödemeleri nedeniyle PTT şubeleri önünde oluşan uzun kuyruklar tepkilere neden olmuştu.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından PTT’den yeni bir açıklama geldi. Alınan karar doğrultusunda yoğunluk yaşanan PTT şubelerinin geçici olarak kapatılacağı belirtildi.

PTT’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin korona virüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.”

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