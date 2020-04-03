Bayburt’ta sosyal yardım paraları evlere teslim edilmeye başlandı

Bayburt Valiliği, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Bayburt’ta sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL’yi teslim etti.

Ekipler, “PTT’den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz” açıklamasını yaptı.

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