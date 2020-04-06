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İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler

İHA

İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler

Bayburt’ta işitme engelliler, işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.
Korona virüs (Covid 19) salgınına karşı Bayburt’ta işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye’m" çağrısı yaptı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve 65 yaş üstü olanların evde kalması isteniyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerinde bulunan işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu.

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