İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bayburt’ta işitme engelliler, işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

Korona virüs (Covid 19) salgınına karşı Bayburt’ta işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye’m" çağrısı yaptı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve 65 yaş üstü olanların evde kalması isteniyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerinde bulunan işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.