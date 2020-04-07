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Bayburt’ta sokak hayvanları unutulmuyor

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bayburt Belediyesi, bir yandan da yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yem bırakmaya devam ediyor.

Bayburt’ta sokak hayvanları unutulmuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bayburt Belediyesi, bir yandan da yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için yem bırakmaya devam ediyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri özel kaplara koydukları kuru mamaları sokak hayvanlarının kolaylıkla erişebileceği noktalara bıraktı. Yemlerin özellikle sokak hayvanlarının sıklıkla gezdiği yerlere bırakılmasına dikkat edildi.
Bu uygulamaya belirli periyotlarla devam edilirken Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bu duyarlılığı sayesinde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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