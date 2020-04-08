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Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirildi

İHA

Bayburt'un Demirözü ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.

Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirildi

Bayburt’un Demirözü ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmada bir miktar esrar ele geçirilerek 2 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, A.Ş. ve S.A. isimli şüphelinin içerisinde bulunduğu araç Demirözü ilçesi girişinde durduruldu. Yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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