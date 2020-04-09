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Eşinin mevlidi için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

İHA

Bayburt'ta eşi kırk gün önce vefat eden Altın Bilgeoğlu, mevlid için ayırdığı bin 500 lirayı Milli Yardımlaşma Kampanyasına bağışladı.

Eşinin mevlidi için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Bayburt’ta eşi kırk gün önce vefat eden Altın Bilgeoğlu, mevlid için ayırdığı bin 500 lirayı Milli Yardımlaşma Kampanyasına bağışladı.
Bilgeoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine harekete geçtiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımız nasıl 15 Temmuz’da ‘Biz her şeyi kazanacağız’ dedi. Biz de bu hastalığı Allah’ın izniyle atlatacağız. Bunun için bende yardımda bulundum.” dedi.
Vefat eden eşinden kalan emekli aylığı dışında başka bir geliri olmadığını sözlerine ekleyen Bİlgeoğlu, “Eşimin emekli aylığı var. Fakat henüz bağlanmadı. Bunun dışında her hangi bir gelirim yok. Ev ihtiyaçlarım için 155’i aradım. ‘Çarşıya gidemiyorum. Gelin bana yardımcı olun. Bu yardımı götürün verin. ’ dedim. Annem ve kendim için hazırladığım parayı kimliğimin arasına koydum, memur beylere teslim ettim. Kendim için 865 lira, annem için de 700 lira verdim. Onlar da parayı yatırıp dekontunu bana getirdiler.” diye konuştu.
Bilgeoğlu, Milli Dayanışma Kampanyasına herkesin destek olmasını isteyerek, “Seve seve vatanımın, ülkemin yanındayım. Her zaman Cumhurbaşkanımı çok sevdim ve seveceğim. O’nun her söylediği benim için sanki bir emir. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Alo dediğim zaman devletim hep yanımda, polisim hep yanımda. Ben de devletimin yanında olmak istiyorum. Vatanımla, milletimle gurur duyuyorum. Elinden gelen herkes bu görevi fazlasıyla yapsın. ” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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