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Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir’den mobbing iddiası

İHA

Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar Memnune Evsen Huzurevi, Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi Müdürlüğünde çalışan personele yönelik İl Müdür Vekili tarafından mobbing uygulandığını öne sürdü.

Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir’den mobbing iddiası

Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar Memnune Evsen Huzurevi, Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi Müdürlüğünde çalışan personele yönelik İl Müdür Vekili tarafından mobbing uygulandığını öne sürdü.
Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir, şu ifadelere yer verdi:
“Basın ve kamuoyuna; Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar Memnune Evsen Huzurevi, Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Konukevi Müdürlüğünde çalışan personele; İl Müdür Vekili tarafından sergilenen olumsuz tutum ve davranışlar ve sistematik bir şekilde sürekli olarak uyguladığı, mobbing uygulamaları, bireysel, kurumsal ve toplumsal olarak etkileri olmakta ve kurumda çalışan personelleri tedirgin ederek çalışanları iş yapamaz hale getirmektedir. 2019 yılında kurum personelleri tarafından kurum içerisinde yaşanan olumsuzluklar sorumlu mercilere verilen dilekçelerde belirtilmiş, soruşturma işlemleri üzerinden 11 ay geçmesine rağmen herhangi bir sonuç ve işlem tesis edilmiş olmaması nedeniyle İl Müdür Vekili tarafından dilekçe veren personel resmi yazılarla huzursuz edilmiş ve başka kuruluşlara haksız bir uygulama ile görevlendirilmiştir. 2020 yılı içerisinde yine yaşanan olumsuzluklar ile ilgili makamlara çalışanlar tarafından bir rapor daha sunulmuştur.
İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda çalışan personele uygulanan bu bezdirme politikasına ve yalnız sendika üyelerine değil genel olarak uygulanan bu mobbinge karşı ilgili sorumlu mercilerce gereği yapılmalıdır. Bayburt SağlıkSen olarak, buradaki zulüm ortamının ve psikolojik şiddetin sona erdirilmesi hem bu hassas hizmetleri yürüten kurum için hem çalışanlar için hem de bu kurumdan kaliteli ve verimli hizmet alma hakkı olan dezavantajlı guruplar için çok önemli görülmektedir. Devlet ve millet olarak zor günler yaşadığımız bu günlerde birbirimize yardımcı olmak, bir olmak, birlik olmamız gerekirken bu durumların yaşanması ne kadar normal karşılanabilir. Bu kurumda yaşanan bu olağandışı ve haksız hukuksuz işlemlerin müsebbibinin tespit edilmesi ve gereğinin yapılması için gerekli mercileri göreve davet ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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