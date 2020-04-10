Bayburt’ta marketlere maske dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta marketlere maske dağıtıldı

İHA

Bayburt’ta marketlere maske dağıtıldı

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, korona virüsle mücadele kapsamında marketlere müşterilere ücretsiz verilmesi için maske dağıtıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren tüm marketlere müşterilerine verilmek üzere koruyucu maske dağıttı.
Şehirdeki marketleri tek tek gezen Zabıta Müdürlüğü ekipleri beraberlerinde getirdikleri maskeleri market sorumlularına teslim ederek maskesi olmayan müşterilerine vermelerini istedi ve bundan sonra marketlerin maske temin ederek bu uygulamayı devam ettirmelerini istedi. Ekipler ayrıca bunun yapılmaması halinde cezai işleme tabi tutulacakları konusunda da uyarılarda bulundular.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak toplum sağlığı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Kovid19 ile mücadele adına her geçen gün yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız halkımızın sağlığı için. Bu çerçevede daha önce hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı devam ettirirken bunlara yenilerini ekleyerek tedbirlerimizi genişletiyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz bu kapsamda şehrimizde faaliyet gösteren tüm marketlerimizi ziyaret ederek müşterilerine verilmek üzere koruyucu maske dağıttılar. Bu bir seferlik bir uygulama olup bundan sonra marketler kendileri bu maskeleri tedarik edip alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlarımıza takdim edecekler. Burada vatandaşlarımıza bir kez daha zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunuyorum. Evde hayat var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı
YEREL HABERLER Canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı
Milletvekili Battal, Bayburt’ta korona virüs istatistiğini açıkladı
YEREL HABERLER Milletvekili Battal, Bayburt’ta korona virüs ...
Korona virüsü yenerek taburcu olan Boks Milli Takım Baş Antrenörü Dumlupınar'dan tedbirlere uyun çağrısı
YEREL HABERLER Korona virüsü yenerek taburcu olan Boks Milli Takım ...
Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir’den mobbing iddiası
YEREL HABERLER Sağlık Sen Bayburt Şube Başkanı Cemil Demir’den ...
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele
YEREL HABERLER Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele
Eşinin mevlidi için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Eşinin mevlidi için biriktirdiği parayı Milli ...
Bayburt’ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
Bayburt’ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı
Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta bir miktar esrar ele geçirildi
Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 bin 194 adet koruyucu tıbbi maske ele geçirildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta kaçak maske imalatı yapan 2 işyerinden 6 ...
Bayburt’ta sokak hayvanları için mama, yiyecek ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta sokak hayvanları için mama, yiyecek ve su ...
İneğini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı
YEREL HABERLER İneğini "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X