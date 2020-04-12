Korona virüs hastaları "Bayburt barı" ile taburcu edildi

Bayburt'ta, korona virüs (Kovid19) tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan aynı aileden 3 kişi, hastaneden "Bayburt barı" ile uğurlandı.
Bayburt’ta nisan ayının başında Kovid19 test sonuçları pozitif çıkan Şaban, Gönül ve Güler Memiş'in Bayburt Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı. Hastanede 8 gün müşahede altında tutulan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde "Bayburt barı" oynayarak taburcu edildi. Hastaların sevincine doktor ve sağlık görevlileri de eşlik etti.
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