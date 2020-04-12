Hastanede tedavi gören 3 koronavirüs hastasına 'Bayburt barı' ile uğurlama

<br>Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) BAYBURT'ta, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu. <br>Bayburt Devlet Hastanesi'nde 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca tedaviye alınan ve isimlerinin Şaban Memiş, Gönül Memiş ile Güler Memiş olduğu öğrenilen 3 kişi, sağlığına kavuştu. Son testleri negatif çıkan 3 kişinin taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık kontrolleri yapılan 3 kişi, sağlık çalışanı ile yöresel Bayburt barı oynayarak, taburcu oldu. Hastanede yapılan uğurlamaya diğer sağlık görevlileri ve doktorlar da eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ<br>2020-04-12 12:09:11<br>
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