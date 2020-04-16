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Doğu Karadeniz’de sağanak yağış

İHA

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve kuzey batılı yönlerden orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt Kop Dağında sıfırın altında 1, Zigana’da da sıfır derece olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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