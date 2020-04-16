Şehit Nusret Parkı yeniden düzenleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit Nusret Parkı yeniden düzenleniyor

İHA

Şehit Nusret Parkı, Bayburt Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor.

Şehit Nusret Parkı yeniden düzenleniyor

Şehit Nusret Parkı, Bayburt Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor.
Cumhuriyet Caddesi üzerinden yer alan Şehit Nusret Parkı’nda yapılacak olan yeni düzenlemeler dolayısıyla söküm çalışmaları başladı.
1915 yılında Ermeni Tehciri olaylarından dolayı yalancı şahitler ve çirkin iftiralarla yapılan duruşmalar sonunda 1920’de İstanbul’da haksız yere asılarak şehit edilen Bayburt Kaymakamı Şehit Nusret Bey’in isminin verildiği ve Bayburtluların uğrak mekânı olan park yapılan söküm işlemlerinin ardından yeniden düzenlenecek.
Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (kovid19) ile mücadelede ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları başta olmak üzere bütün imkânlarımızı seferber ederken bir taraftan da halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Şehrimizde halkımızın nefes aldığı parklardan olan ve uzun yıllar hizmet veren Şehit Nusret Parkı’nda yıpranmalardan dolayı söküm işlemi başlattık. Hazırladığımız proje kapsamında daha modern ve göz dolduracak şekilde düzenleyerek bu parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Şehit Nusret Parkı’nı şehrimizin mevsim koşullarına uygun ağaç ve bitkilerle donatıp oturma grupları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan oluşturacağız. Biz çalışmalarımızı aksatmadan devam ettirirken vatandaşlarımız da tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz geneline yayılan korona virüs (Kovid19) pandemisi dolayısıyla evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. İnşallah bu salgın sona erdiğinde vatandaşlarımızla parklarımızda ve birçok mekânda bir araya geleceğiz” diye konuştu.
Başkan Pekmezci’ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Plan ve Proje Müdürü ile Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta esnafa maske dağıttı
YEREL HABERLER Zabıta esnafa maske dağıttı
Doğu Karadeniz’de sağanak yağış
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de sağanak yağış
Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Bayburt Valiliğinden tabut görüntülerine ilişkin ...
Erzincan’da 2020 Mart ayında 151 konut satıldı
YEREL HABERLER Erzincan’da 2020 Mart ayında 151 konut satıldı
(Görüntülü) Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar şaşkınlık yarattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar şaşkınlık ...
Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı
YEREL HABERLER Mart ayında Bayburt’ta 37 konut satıldı
Çoruh Nehri'ndeki tabutlar korkuttu
YEREL HABERLER Çoruh Nehri'ndeki tabutlar korkuttu
Çoruh Nehri’nde ilginç görüntü, yüzen tabutlar
YEREL HABERLER Çoruh Nehri’nde ilginç görüntü, yüzen tabutlar
Doğu Karadeniz’e sağanak yağış geliyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’e sağanak yağış geliyor
AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları yönetimi interaktif olarak toplandı
YEREL HABERLER AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları yönetimi interaktif ...
Bayburt’ta mantar sezonu başladı
YEREL HABERLER Bayburt’ta mantar sezonu başladı
Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışı
YEREL HABERLER Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X