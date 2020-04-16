Şehit Nusret Parkı yeniden düzenleniyor

Şehit Nusret Parkı, Bayburt Belediyesi tarafından yeniden düzenleniyor.

Cumhuriyet Caddesi üzerinden yer alan Şehit Nusret Parkı’nda yapılacak olan yeni düzenlemeler dolayısıyla söküm çalışmaları başladı.

1915 yılında Ermeni Tehciri olaylarından dolayı yalancı şahitler ve çirkin iftiralarla yapılan duruşmalar sonunda 1920’de İstanbul’da haksız yere asılarak şehit edilen Bayburt Kaymakamı Şehit Nusret Bey’in isminin verildiği ve Bayburtluların uğrak mekânı olan park yapılan söküm işlemlerinin ardından yeniden düzenlenecek.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yaptığı açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (kovid19) ile mücadelede ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları başta olmak üzere bütün imkânlarımızı seferber ederken bir taraftan da halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Şehrimizde halkımızın nefes aldığı parklardan olan ve uzun yıllar hizmet veren Şehit Nusret Parkı’nda yıpranmalardan dolayı söküm işlemi başlattık. Hazırladığımız proje kapsamında daha modern ve göz dolduracak şekilde düzenleyerek bu parkı halkımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanı olan Şehit Nusret Parkı’nı şehrimizin mevsim koşullarına uygun ağaç ve bitkilerle donatıp oturma grupları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan oluşturacağız. Biz çalışmalarımızı aksatmadan devam ettirirken vatandaşlarımız da tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemiz geneline yayılan korona virüs (Kovid19) pandemisi dolayısıyla evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. İnşallah bu salgın sona erdiğinde vatandaşlarımızla parklarımızda ve birçok mekânda bir araya geleceğiz” diye konuştu.

Başkan Pekmezci’ye incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Plan ve Proje Müdürü ile Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak eşlik etti.

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