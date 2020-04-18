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Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek

İHA

Bayburt'ta Şehit Nusret Parkı'ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek.

Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek

Bayburt’ta Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek.
Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek, genç ağaçlar ise kökleriyle muhafaza edilecek ve daha sonra toprakla yeniden buluşacak.
Bayburt’ta uzun yıllar hizmet veren Şehit Nusret Parkı’nda yer alan ağaçların biyolojik ömrünü tamamlamış olması ve ağaçlarda meydana gelen mantar hastalığı ve çürümeden dolayı Bayburt Belediyesi tarafından yapılan söküm işleminin ardından yenileri dikilecek, genç ağaçlar ise kökleriyle muhafaza edilecek ve daha sonra toprakla yeniden buluşacak.
Bayburtluların bir araya geldiği ve yazın nefes aldığı Şehit Nusret Parkı’nın daha modern bir şekilde düzenleneceğini belirten Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptığı açıklamada, “Şehrimizde vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet veren özellikle il dışından gelen hemşehrilerimizin yaz aylarında bir araya geldiği Şehit Nusret Parkı’ndaki ağaçların biyolojik ömürlerini tamamlamaları ve bu ağaçlarda oluşan çeşitli hastalıklar sonucu çevreye vereceği tehlikeden dolayı yenilerini dikmek üzere söküm işlemi yaptık. Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü’nden gelen personelin tespit ettiği ve rapor haline getirdiği bu ağaçları sökerken genç olan ağaçları da kökleri ile birlikte alarak muhafaza altına aldık. Yapacağımız dolgu çalışmaları ve modern düzenlemeyle birlikte genç olan ağaçları Şehit Nusret Parkı’nda tekrar toprakla buluşturacağız. Şehrimizin mevsim koşullarına uygun ağaç ve bitkilerle donatıp oturma grupları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir alan oluşturacağız. Çalışmalarımızı büyük bir özveriyle tamamlayıp daha modern haliyle hizmete sunacağımız Şehit Nusret Parkı’nda hemşehrilerimiz tekrar bir araya gelip Çoruh nehri kıyısında huzurla çaylarını içecek ve muhabbetlerini yapabilecekler” diye konuştu.

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