Yorgunluktan bitkin düşen vaşak, Bayburt’ta görüntülendi

Hastalık ve yorgunluktan bitkin düşen nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, Bayburt’ta görüntülendi.

Bayburt’un Tepetarla Köyünde Muhtar Ali Kılıç, sabah evinin bahçesindeki tarlayı ekmeye gittiğinde hastalık ve yorgunluktan bitkin düşen vaşakla karşılaştı. Kılıç, vaşağı görünce şaşırdı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın hasta ve bitkin düştüğü görüldü.

Muhtar Ali Kılıç ömründe böyle bir hayvanı ilk defa gördüğünü belirtti. Vaşağa yemek ve su veren muhtar ve kardeşi daha sonra Doğa Koruma Milli Parklara haber verdi. Vaşak koruma altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.