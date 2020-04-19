Bayburt Üniversitesi organik tarımdaki ürün çeşitliliğini artırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt Üniversitesi organik tarımdaki ürün çeşitliliğini artırıyor

İHA

Bayburt Üniversitesi, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için organik koşullarda yetiştirdiği ürün çeşitliliğini artırıyor.

Bayburt Üniversitesi organik tarımdaki ürün çeşitliliğini artırıyor

Bayburt Üniversitesi, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için organik koşullarda yetiştirdiği ürün çeşitliliğini artırıyor.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan pandemi sürecinde, Türkiye’nin korona virüs (Covid19) salgınına karşı her alanda gösterdiği mücadelesine Bayburt Üniversitesinden de destek gelmeye devam ediyor.
Türkiye’nin korona virüsle (Covid19) mücadelesinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, pandemi ile mücadelede tarımın, savunma sanayisi kadar önemli olduğunu ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için, kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşılabiliyor olması gerekliliğini ifade etmesinin ardından ülke genelinde başlatılan tarım seferberliği kapsamında Bayburt Üniversitesi de çalışmalarına başladı. Bayburt Üniversitesi, tarımsal üretime bilimsel destek sağlayabilmek için araştırma ve uygulama alanlarında başlattığı çalışmalarla, organik koşullarda yetiştirdiği ürün çeşitliliğini artırarak ülke genelinde başlatılan bu seferberliğe destek oluyor.
Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Betül Gıdık ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Gül ile Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar tarafından, üniversitenin uygulama ve araştırma alanlarında ve organik koşullarda; Bayburt Tarhunu, ayçiçeği, aspir, yer fıstığı ve patates gibi bitkiler için çeşitli verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile bilimsel çalışmalar başlatıldı. Ayrıca ‘Ata Tohumu’ adı da verilen geleneksel tohumların çoğaltılması ile ilgili çalışmalarında yapıldığı Bayburt Üniversitesinde, organik uygulama ve araştırma alanlarında gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerle; patates, yağ bitkileri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi sağlık alanında ve gıda sektöründe kullanılan birçok bitki hakkında yapılan bilimsel çalışmalarla hem ulusal hem de yerel tarımsal üretime katkı sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen bize hırlıyorsun' diye çıkıştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye ...
Yorgunluktan bitkin düşen vaşak, Bayburt’ta görüntülendi
YEREL HABERLER Yorgunluktan bitkin düşen vaşak, Bayburt’ta ...
Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, sen hırlıyorsun' diye çıkıştı 
YEREL HABERLER Yaralı vaşağa 'Biz seni iyileştirmeye çalışıyoruz, ...
Bayburt’ta toplum sağlığı için sterilizasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta toplum sağlığı için sterilizasyon ...
Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların yerine yenileri dikilecek
YEREL HABERLER Şehit Nusret Parkı’ndaki ömrünü tamamlayan ağaçların ...
Çiftçi çiftten duygulandıran destek
YEREL HABERLER Çiftçi çiftten duygulandıran destek
Bayburtlu çiftçilerden Milli Dayanışma Kampanyası’na tam destek
YEREL HABERLER Bayburtlu çiftçilerden Milli Dayanışma Kampanyası’na ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X