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Bayburt'ta bitkin halde görüntülenen vaşak telef oldu

İHA

Bayburt'ta dün hastalık ve yorgunluktan bitkin düştüğü görülen nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, telef oldu.

Bayburt'ta bitkin halde görüntülenen vaşak telef oldu

Bayburt’ta dün hastalık ve yorgunluktan bitkin düştüğü görülen nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, telef oldu.
Bayburt'un Tepetarla Köyünde Muhtar Ali Kılıç, dün sabah evinin bahçesindeki tarlayı ekmeye gittiğinde hastalık ve yorgunluktan bitkin düşen vaşakla karşılaştı. Kılıç, vaşağı görünce şaşırdı. Muhtar Ali Kılıç ömründe böyle bir hayvanı ilk defa gördüğünü belirtti. Vaşağa yemek ve su veren muhtar ve kardeşi daha sonra Doğa Koruma Milli Parklara (DKMP) haber verdi.
DKMP’ye götürülen vaşak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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