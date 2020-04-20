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Vali Cüneyt Epcim halk pazarında denetlemelerde bulundu

İHA

Bayburt halk pazarında Kovid19'a yönelik alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Vali Cüneyt Epcim halk pazarında denetlemelerde bulundu

Bayburt halk pazarında Kovid19’a yönelik alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.
Kalabalık ortamlarda bulaşma riski ve yayılım hızını artırdığı bilinen Kovid19’a yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan tedbirler eksiksiz hayata geçiriliyor. Buna göre Bayburt’ta pazar yerine giriş ve çıkışlar polis ekipleri ile zabıtalar gözetiminde gerçekleştiriliyor. İçerde yer alan esnaf sayısının iki katına kadar giriş izni verilen halk pazarında, bir vatandaş çıkmadan diğerinin girişine müsaade edilmiyor. Bu sayede pazarda sürekli aynı sayıda insan bulunması ve bulaşma riskinin önüne geçilmesi sağlanıyor. Pazar yeri giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan alanlarda ayrıca vatandaşlara koruyucu maske dağıtımı yapılıyor.
Kurul kararları gereğince bir tezgâhta aynı anda sadece iki müşterinin alışveriş yapmasına imkân tanınıyor. Sosyal izolasyonu korumak maksadıyla tezgâhlar arası mesafenin de 4 metreden az olmasına izin verilmiyor. Esnaf ve vatandaşlar, ambalajsız sebze ve meyvelerin doğrudan esnaf tarafından, hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi konusunda uyarılıyor. Polis ekipleri ve zabıtalar gün boyu tezgâhları dolaşarak tedbirlere uyulup uyulmadığını denetliyor.
Halk pazarındaki yoğunluğun engellenmesi amacıyla vatandaşların ilçe ve köylerden gelişlerine de bu kapsamda sınırlama getirildi. Buna göre hangi köylerin, hangi günlerde pazara geleceği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köy muhtarlarına tebliğ edildi.
Alınan tedbirleri yerinde görmek üzere halk pazarında denetlemede bulunan Vali Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’dan bilgi aldı. Vali Epcim, pazar esnafı ve vatandaşların uygulamaya ilişkin görüşlerini dinledi.
Vali Epcim’e, denetlemeleri esnasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç de eşlik etti.

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