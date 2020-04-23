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Vali Epcim: “Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum“

İHA

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Epcim: “Yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum“

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Cumhuriyetimizin temel yapı taşı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aynı günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü karşılamanın sevincinin yaşamakta olduğunu ifade eden Vali Epcim, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk Milleti’nin yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları öncülüğünde başlattığı kurtuluş mücadelesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla milletimizin toprakları üzerindeki egemenlik hakkından asla vaz geçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu karar milletimizi Anadolu’dan silip atmak, parçalara ayırıp sömürgesi haline getirmek isteyen emperyalist güçlere karşı geri adım atılmayacağı ve kesin bir suretle mücadeleden asla vaz geçilmeyeceği fikrini cisme büründürmüştür. TBMM’nin açılışı yurdumuzun dört bir yanında işgal kuvvetlerine karşı mücadele veren milli iradenin simgesi ve Cumhuriyete giden yolda en önemli safhalardan birisi olmuştur.
Milletimizi; bugünlere ulaştıracak bu safha aynı zamanda yeni bir devlet, yeni bir yönetim ve küllerinden doğup devraldığı mirası yeni ufuklara taşıyacak yeni nesillerin de yeşermesine imkân tanımıştır. Bu gerçekliğin idrakinde bir lider olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açılışı ile aynı günü milletimizin evlatları ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davranışı, milletini geleceğe taşıyacak yeni nesillere inanç ve güveninin, çocuklara verdiği değerin en büyük göstergesidir.
Bu bilinç ve idrakle durmadan, yorulmadan, ülkesi ve milleti için çalışma, geçmişinden aldığı mirası emin bir geleceğe ulaştırma gayesinde fertler olarak bizler, yüklendiğimiz sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğunun farkındayız. Ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş, zorluklar karşısında yılgınlığa düşmeyip mücadele azmi her defasında daha da artan ve yoluna yekvücut olarak devam eden milletimizi, hedef ve ideallerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Küresel ya da bölgesel ölçekte karşılaştığımız problemler, hedeflerimize daha güçlü ve sağlam bir şekilde ulaşabilmemiz adına birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz, koşullara göre ilkelere daha sıkı ve ödün vermeden bağlanmamız gerektiğini açıkça göstermektedir. Hepimizin bildiği üzere bugün tüm dünya Kovid19 virüsü ile mücadele etmekte, bir an önce salgının önüne geçilmesi için seferber olmaktadır. Ülkemiz bu noktada aldığı erken tedbirlerle diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi noktalarda olmasına karşın, herkesi tehdit eden bu salgın hastalıkla mücadelede milletçe hepimize hayati sorumluluklar düşmektedir. Genç nesillerimizi ve yaşlılarımızı korumak adına bu süreçte sosyal yaşantımızı olabildiğince sınırlandırmalı, ilgili kurumlarımız tarafından yapılan çağrılara önemle riayet etmeliyiz. Geçmişten bugüne elde ettiğimiz kazanımlarımızı tehlikeye atmamak adına bu mücadeleye milletçe sahip çıkacağımıza ve kurallara riayet ederek süreci kararlı bir şekilde sürdüreceğimize inancımız tamdır.
Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Aziz Milletimize en derin saygı ve tebriklerimi sunuyor, ülkemiz ve milletimizin geleceği, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri ve yarınlarımızın güvencesi çocuklarımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. “

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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