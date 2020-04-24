Bayburt’ta Nisan ayının sonuna doğru kar yağışı

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Bayburt’ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı sonrasında yaylalar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Karadeniz üzerinden bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava ve yağmurlu hava dalgası Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı olarak gerçekleşiyor. Bayburt kent merkezinde sulu kar yağışı görülürken yaylalarda bahar mevsimiyle yemyeşil olan coğrafya beyaz renge büründü.

Nisan ayında yağan kar vatandaşları şaşırtırken meyve ağaçları ise kar altında kaldı. Köyde yaşayan vatandaşlar kar yağışını cep telefonu kameraları ile fotoğrafladı.

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