Bayburt’ta gıda denetimleri arttırıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri tarafından; rutin denetimlere ek olarak içinde bulunduğumuz korona virüs pandemisi ve Ramazan ayı kapsamında denetimler yoğunlaştırıldı.

Ekmek, pide, unlu mamuller, pastacılık ürünleri, tatlı üretim yerleri, kasaplar ve manavlara bu kapsamda yapılan denetim ve kontroller arttırıldı. İşletmeler korona virüs tedbirleri genelgeleri konusunda ayrıntılı şekilde bilgilendirilerek işbirliği ile kuralların hassasiyetle uygulanması sağlanıyor.

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