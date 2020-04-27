Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi

<br>BAYBURT, (DHA) - BAYBURT´taki Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde yapılan genel sağlık taramasında 27´si huzurevi sakini, 8´i kurum çalışanı toplam 35 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kurum, karantinaya alınırken, idari soruşturma başlatıldı. <br>Bayburt Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde genel sağlık taraması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27´si huzur evi sakini, 8´i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt <br>2020-04-27 11:36:42<br>
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