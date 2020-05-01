Bayburt’ta bir köy karantinaya alındı

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Bayburt merkeze bağlı Konursu köyü, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt’a 17 kilometre uzaklıkta bulunan Konursu köyü korona virüs salgını tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 27 Nisan tarihinde Bayburt Memnune Evsen Huzurevi’nde 35 kişide korona virüs tespit edilmesi sonrası Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi gören hasta sayısında birkaç gün içerisinde artış yaşandı ve pozitif vaka sayısı 60’ın üzerine çıkmış oldu. Vaka sayılarında önümüzdeki günlerde yine artış yaşanabileceği düşüncesiyle önlemler artırıldı. 10 kişide korona virüs tespit edilen Konursu köyü karantinaya alınarak tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.

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