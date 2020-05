Karantina yurdundan `Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti´ mesajı

<br>Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan 138 kişi, Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu´nda 14 günlük karantinaya alındı. Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, öğrenci yurdundan 'Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti' mesajı verdi.<br>Almanya ve Moldova´da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan günü ülkeye dönüşleri sağlanıp, Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu´nda karantina altına alınan 138 kişi, 14 günlük gözetim sürelerinin dolmasını bekliyor. Her gün düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirildiklerini belirten karantinadaki vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, herkese teşekkür etti.<br>`KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDİYORUZ´<br>Almanya´dan Türkiye´ye getirildiğini ifade eden Serkan Er (38), "Gerçekten inanılmaz imkanlar var. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Odamızda her şeyimiz var, yetkililere teşekkür ediyoruz. Herkesin görüşü farklı olabilir ama gerçek bir tanedir, bu hizmetleri görmemek nankörlük olur. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.<br>`AVRUPA´DA BÖYLE BİR İMKÂN YOK´<br>Almanya´da yaşadığını belirten Zekai Kamber (34), "Yapılan hizmetlerden dolayı herkese minnettarız. Türk milleti olarak yapılan bu hizmetlerle gurur duyuyoruz. Avrupa´dan geliyoruz ve Avrupa´da böyle bir şey yok, insana verilen değeri biz Türkiye'de gördük. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.<br>Moldova´ya eğitim için gittiğini ifade eden Abdullah Önver (20) ise, "23 Nisan´da Dışişleri Bakanlığı´nın tahliye uçağıyla Türkiye´ye dönüş yaptık. Şu an Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu´nda misafir ediliyoruz. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Ramazan ayında olduğumuz için sahurumuzu ve iftarımızı odalarımızda yapıyoruz. Yetkililer yiyeceklerimizi odamıza getiriyor. Emeği olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ<br>2020-05-04 11:41:43<br>

