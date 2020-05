Başkan Pekmezci, halk pazarında incelemelerde bulundu

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, korona virüs tedbirlerini yerinde görmek amacıyla Bayburt Halk Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte kentte her pazartesi kurulan halk pazarında korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulunan Başkan Pekmezci pazar esnafına hayırlı kazançlar diledi.

Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte mücadele çalışmalarını başlattıklarını ve bugüne kadar tedbirleri elden bırakmadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Pekmezci yaptığı açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (kovid19) ile mücadelede; ilaçlama, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları başta olmak üzere bütün imkânlarımızı seferber ederek bir an olsun tedbiri elden bırakmıyoruz. Bütün birimlerimizle sahada titizlikle mücadele çalışmalarımıza devam ederken şehrimizde her pazartesi kurulan halk pazarında da gerekli tedbirleri alıyoruz. Pazar yeri kurulmadan önce alanda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyoruz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz yaptığı kontrollerle tezgâhların belirli aralıklarla kurulmasını sağlıyor. Halk pazarında esnafımıza eldiven ve maske dağımı yaparak uyulması gereken hijyenik kurallar konusunda uyarılar yapıyoruz. Pazarın girişinde konulan el dezenfektanlarını da vatandaşımızın kullanımına sunuyoruz” diye konuştu.

Temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği ile korona virüse karşı bir koruma kalkanı oluşturulduğunun ve bütün imkanlarla sahada olduklarının altını çizen Başkan Pekmezci, vatandaşlardan da Sağlık Bakanlığı’nca önerilen hijyen kurallarına riayet etmelerini ve evlerinden dışarı çıkmamalarını istedi.

