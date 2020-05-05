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Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

İHA

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 ilde sağanak yağış bekleniliyor.

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniliyor

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 ilde sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimler öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden orta, yer yer kuvvetlice esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta 5, Gümüşhane’de 7, Trabzon ve Rize’de 14, Artvin’de 11, Giresun’da 13 derece ölçüldü.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise Trabzon’da 18, Artvin’de 22, Bayburt ve Giresun’da 16, Gümüşhane ve Rize’de 18 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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