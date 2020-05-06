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Bayburt'ta ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,34 oldu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü 2019 yılı ortalama hanehalkı büyüklüğünü açıkladı. Buna göre Bayburt'ta 2018 yılında 3,43 olan hanehalkı 2019 yılında azalarak 3,34 kişi oldu.

Bayburt'ta ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,34 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğü 2019 yılı ortalama hanehalkı büyüklüğünü açıkladı. Buna göre Bayburt’ta 2018 yılında 3,43 olan hanehalkı 2019 yılında azalarak 3,34 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı istatistiklerle aile verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2012 yılında 3,69 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2019 yılında azalarak 3,35 kişi oldu. Bayburt’ta 2018 yılında 3,43 hanehalkı, 2019 yılında azalarak 3,34 kişi oldu. Ayrıca tek kişilik hanehalkı 4 bin 312, tek çekirdek ailenden oluşan hanehalkı 14 bin 14, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı 3 bin 684, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 844 olarak açıklandı.

Hanehalklarının yüzde 9,2'sini tek ebeveyn ve çocukları oluşturdu
Türkiye'de 2019 yılında toplam hanehalklarının yüzde 9,2'sini tek ebeveyn ve çocuklar oluştururken toplam hanehalklarının yüzde 2’sini baba ve çocuklar, yüzde 7,2'sini ise anne ve çocuklar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ise Türkiye’de tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2019 yılında yüzde 65, 1 olarak kayıtlara geçti.

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