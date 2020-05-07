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Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

İHA

Bayburt’ta trafik ekipleri vatandaşları evlerinde bilgilendiriyor

Bayburt’ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında yeni tip korona virüs (Covid19) salgınından dolayı evde kalan vatandaşlar trafik ekipleri tarafından evlerinde bilgilendiriliyor.
Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi gününü takip eden hafta ülke genelinde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Karayolu Trafik Haftası bu yıl ülke genelinde iki büyük tehdit “Koronavirüs” ve “Trafik Canavarı”na dikkat çekmek maksadıyla “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” sloganlarıyla kutlanıyor. Salgın nedeniyle iptal edilen toplu etkinlik ve eğitimler önceki yıllardan farklı biçimde sosyal izolasyon gözetilerek yapılıyor. Bu doğrultuda Bayburt’ta sosyal izolasyonun korunması ve devam ettirilmesine yönelik, vatandaşlar emniyet ve jandarma trafik ekiplerince evlerinde ziyaret edilip trafik güvenliği hakkında bilgilendiriliyor. Ekipler trafikte kuralların önemi, emniyet kemeri kullanımı, yaya güvenliği gibi hayati konularda vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıyor.

Etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik her yıl simülasyonlar eşliğinde düzenlenen trafik güvenliği eğitimleri de bu yıl farklı boyuta taşındı. Bayburt Valiliği koordinasyonunda okullardan uzak kalan öğrencilere online trafik eğitimi verilmesi için çalışmalara başlandı. Öte yandan vatandaşlar için de hafta boyunca radyo istasyonlarından trafik güvenliğine yönelik yayınlar yapılacak.
Karayolu Trafik Haftası kapsamında çalışmaları değerlendiren Vali Cüneyt Epcim, trafik güvenliği konusunda herkese önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirtti. Son yıllarda ülke genelinde alınan tedbirlerin toplumda trafik bilincinin artmasına ve kaza oranının azalmasına vesile olduğunu kaydeden Vali Epcim, “İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılı “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edilmişti. Yayalarımızın can güvenliğini sağlamaya yönelik alınan bu karar trafik bilincinin toplum içerisinde artmasına önemli katkı sağladı. Diğer yandan trafik güvenliğine yönelik ülke çapında hayata geçirilen yeni uygulamalar ile yapılan sıkı denetimler kaza sayılarında önemli düşüşleri beraberinde getirdi. Her yıl binlerce insanımızı bu sinsi düşmana, “Trafik Canavarı”na kurban veriyoruz. Artan denetimler neticesinde şu anda ülke çapında yaşanan ölümlü trafik kazalarında önemli oranda azalma var. Biz bu tabloyu İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu öncülüğünde daha da aşağılara çekmek, hatta mümkünse bu oranları sıfırlamak istiyoruz. İşte bu sürecin bir ayağını denetim diğer ayağını ise eğitim safhası oluşturuyor. Yalnızca biri olduğu zaman istediğimiz sonucu elde etmemiz asla mümkün değil. Buna yönelik ülkemiz genelinde olduğu gibi Bayburt ilimizde de Emniyet ve Jandarma ekiplerimizce bir yandan eğitimlerimiz diğer yandan denetimlerimiz devam ediyor. Ümit ediyoruz ki; bu çalışmalarımız sonuçsuz kalmayacak gelecekte meyvelerini toplayacağız.” diye konuştu.
Trafik güvenliği noktasında ülke çapında elde edilen başarılar dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür eden Vali Epcim, trafik kurallarına harfiyen uyulması çağrısını yineledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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