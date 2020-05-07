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Bayburt’ta pozitif vaka sayısı 40'a düştü Huzurevinden hastaneye kaldırılan pozitif vakalardan 15'i taburcu olurken, 4'ü hayatını kaybetti

İHA

Bayburt'ta geçtiğimiz hafta sonu 80'i bulan pozitif vaka sayısı 40'a düştü. Huzurevinden hastaneye kaldırılan pozitif vakalardan 15'i taburcu olurken, 4'ü hayatını kaybetti.

Bayburt’ta pozitif vaka sayısı 40'a düştü Huzurevinden hastaneye kaldırılan pozitif vakalardan 15'i taburcu olurken, 4'ü hayatını kaybetti

Bayburt’ta geçtiğimiz hafta sonu 80'i bulan pozitif vaka sayısı 40'a düştü. Huzurevinden hastaneye kaldırılan pozitif vakalardan 15'i taburcu olurken, 4'ü hayatını kaybetti.
Bayburt'ta bitme noktasına gerilemişken, Memnune Evsen Huzurevi ve Konursu'da çıkan vakalar sonrası geçtiğimiz hafta 80'i bulan hasta sayısı bugün itibariyle 40'a geriledi. Taburcu olan vatandaşlar arasında mevcut hastaların yanı sıra huzurevinde hayatını devam ettiren yaşlılar ile huzurevi çalışanları da yer alıyor.
Huzurevinden giden yaşlılardan 15'i taburcu olurken, 4'ü hayatını kaybetti, 28'inin tedavisi ise devam ediyor. 3 yaşlı vatandaşa ise Covid19 hiç bulaşmadı.
Huzurevi çalışanlarından ise, 11 personel taburcu olurken, 5 personelin tedavisi devam ediyor.
Öte yandan Memnune Evsen Huzurevi geçici süreliğine kapatıldığı için taburcu olan yaşlılar Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda hastabakıcıların gözetiminde hayatlarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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