Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

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Bayburtlu Şehit Polis Memuru Muammer Ateş, şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Polis Memuru Muammer Ateş Şehadetinin 1. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Aydıntepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma programında tüm şehitler için Kuranı Kerim okundu. Programın ardından Kaymakam Mustafa Akın, şehidin annesi Leyla ve babası Orhan Ateş'e başsağlığı ve sabır diledi.

Anma törenine Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Ali Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit ve şehidin ailesi katıldı.

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