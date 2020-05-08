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2 metre 45 santimlik pide yaparak ‘Evde kal Türkiye’ çağrısında bulundu

İHA

Bayburt'ta bir fırın işletmecisi 2 metre 45 santimlik pide yaparak 'Evde kal Türkiye', 'Evde kal Bayburt' çağrısında bulundu.

2 metre 45 santimlik pide yaparak ‘Evde kal Türkiye’ çağrısında bulundu

Bayburt’ta bir fırın işletmecisi 2 metre 45 santimlik pide yaparak ‘Evde kal Türkiye’, ‘Evde kal Bayburt’ çağrısında bulundu.
Bayburt’ta her Ramazan ayında 1,5 2 metre uzunluğunda pide yapan fırın işletmecisi Sebahattin Kurtoğlu, bu sene 2 metre 45 santimlik yaptığı pideyle kendi rekorunu büyüttü. Üzerine susamla ‘Evde kal Türkiye’ yazılı 2 metre 45 santim uzunluğunda pide fırında bir süre sergilendi.
Kurtoğlu, Ramazan ayında her gün bu uzunlukta pide çıkarıp ihtiyaç sahibi ailelere verdiğini söyledi.
Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ‘Evde kal Türkiye’, ‘Evde kal Bayburt’ çağrısında bulunan fırıncı Sebahattin Kurtoğlu, bugünlerde sessiz olan fırının tekrar eski günlerine döneceği günü sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.
İsmet Altın adlı vatandaş ise pideyi gördüğünde şaşırdığını belirterek, fırıncıya teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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