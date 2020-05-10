Bayburt’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor

Bayburt’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Kısıtlamanın sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte Bayburt Belediyesi ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Bayburt Belediyesi 11 Mayıs Pazar gününe kadar dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayacak.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla tıraşlarını olabilmeleri adına belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bilindiği üzere yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförlerimiz 11 Mayıs 2020'de tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bizde Bayburt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tıraş olabilmeleri adına berberlerimizi dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her berber ve kuaföre el dezenfektanı ile koruyucu maskede temin ediyoruz. İnşallah kurallara uyup bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.