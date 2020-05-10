Bayburt’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bayburt’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor

İHA

Bayburt'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte ediliyor.

Bayburt’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor

Bayburt’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte ediliyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak. Kısıtlamanın sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte Bayburt Belediyesi ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Bayburt Belediyesi 11 Mayıs Pazar gününe kadar dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayacak.
Vatandaşların gönül rahatlığıyla tıraşlarını olabilmeleri adına belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bilindiği üzere yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförlerimiz 11 Mayıs 2020'de tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bizde Bayburt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tıraş olabilmeleri adına berberlerimizi dezenfekte ediyoruz. Ayrıca her berber ve kuaföre el dezenfektanı ile koruyucu maskede temin ediyoruz. İnşallah kurallara uyup bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt Üniversitesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bayburt Üniversitesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında ...
Bayburt’ta Covid-19 tedavisi tamamlanan iki huzur evi sakini taburcu edildi
YEREL HABERLER Bayburt’ta Covid-19 tedavisi tamamlanan iki huzur evi ...
Bayburt’ta çiftçilere 80 bin fide dağıtılacak
YEREL HABERLER Bayburt’ta çiftçilere 80 bin fide dağıtılacak
Mehteran eşliğinde “Onbeşi”
YEREL HABERLER Mehteran eşliğinde “Onbeşi”
2 metre 45 santimlik pide yaparak ‘Evde kal Türkiye’ çağrısında bulundu
YEREL HABERLER 2 metre 45 santimlik pide yaparak ‘Evde kal Türkiye’ ...
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili ...
Bayburt’ta vatandaşa gıda yardımı
YEREL HABERLER Bayburt’ta vatandaşa gıda yardımı
Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı ...
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X