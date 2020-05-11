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Bayburt’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

İHA

Bayburt'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve bugün hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarının dezenfekte işlemleri tamamlandı.

Bayburt’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

Bayburt’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve bugün hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarının dezenfekte işlemleri tamamlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri bugün itibarıyla iş yerlerini hizmete açtı. Kısıtlamanın sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte Bayburt Belediyesi ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Bayburt Belediyesi bugün açılan iş yerlerinde dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı.
Vatandaşların gönül rahatlığıyla tıraşlarını olabilmeleri adına belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bilindiği üzere yaklaşık iki aydır kapalı olan berber ve kuaförlerimiz bugün tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bizde Bayburt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tıraş olabilmeleri adına berberlerimizin dezenfekte işlemlerini tamamladık. Ayrıca her berber ve kuaföre el dezenfektanı ile koruyucu maskede temin ediyoruz. İnşallah kurallara uyup bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Unutmayalım hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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