2 metre 45 santim uzunluğunda pideyle 'evde kal' mesajı

<br>Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)BAYBURT'ta fırıncı Sebahattin Kurtoğlu (47), hazırladığı 2 metre 45 santim uzunluğundaki pidenin üzerine çörek otuyla `evde kal´ yazıp, koronavirüse karşı evde kalınmasının önemine dikkat çekti. <br>Zahit Mahallesi´nde fırıncılık yapan Sebahattin Kurtoğlu, ramazan aylarında gelenek haline getirdiği 'dev pide'yi bu yıl da yaptı. 2 metre 45 santim uzunluğunda hazırladığı pideyi fırında sergileyen Kurtoğlu, üzerine de çörek otuyla koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için `evde kal´ yazdı. Her yıl 2 metre uzunluğunda pide yaptığını anlatan Sebahattin Kurtoğlu, bu pideyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıttığını söyledi. Kurtoğlu, "Her ramazan ayında böyle dev pide yapıyorum. Bu sene yapmış olduğumuz 2 metre 45 santim uzunluğundaki pideyle kendi rekorumuzu kırdık. Virüs nedeniyle pidenin üzerine de `evde kal´ yazdık. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.<br>Fırına ekmek almaya gelen ve pideyi görünce çok şaşırdığını belirten İsmet Altın da "Fırıncımızın eline sağlık, özenerek yapmış" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ<br>2020-05-12 11:38:39<br>
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