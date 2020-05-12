Bayburt'ta Milli Eğitim camiasından kan bağışı

Bayburt’ta yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olduğu için, eğitim camiası kan bağışında bulundu.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Türk Kızlayı Genel Müdürlüğü, İmam Hatipliler Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda kentte kan bağışı kampanyası düzenlendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Bahçesinde 1112 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Karakaşoğlu, “İnşallah verdiğimiz kanlar insanlara hayat olur, can olur. Bu kampanyaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kızılay kan aracımız bu akşam yine burada olacak. Kan vermek isteyen arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz.” dedi.

Kampanyaya destek veren MemurSen İl Başkanı Kenan Turan da, kentteki tüm üyelerini kan bağışında bulunmaları için davet ettiklerini söyledi.

Memur Sen olarak her zaman ülkemizin ve milletin yanında olduklarını vurgulayan Turan, “’Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına bizde’ İyilik Kanımızda Var’ sloganıyla katılım yaptık. Salgın döneminin yaşandığı bu süreçte MemurSen olarak toplamda 3,5 milyon lira yardımda bulunduk. Bugün de buraya kan vermeye geldik. Tüm üyelerimizi bu kampanyaya davet ettik” ifadelerini kullandı.



Erzurum ve Erzincan’a kan bağışı daveti

Bayburt Erdem Beyazıt İmam Hatip Okulu Müdürü Adil Kacır ise, Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu’nun kendilerini kan bağışı organizasyonuna davet ettiğini anımsatarak, “Bizlerde Erzurum’da ki kan bağışı merkeziyle gerekli görüşmeleri yaparak şehrimizde 11 12 Mayıs tarihlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü bahçemizde öğretmenlerimizin ve velilerimizin katılımıyla bu kan bağışı seferberliğine iştirak ederek bir etkinlik icra ediyoruz” dedi.

Kacır, ayrıca Erzurum Sıddık Tivlikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu ve Erzincan 15 Temmuz Şehitleri Hafız İmam Hatip Ortaokulu’na çağrıda bulunarak, “Bu hayır kervanına sizlerde ortak olun” dedi.

Etkinliğe yoğun katılımın olduğunu söyleyen Türk Kızılayı Bayburt İl Başkanı Hümeyra Çelik, milli eğitim camiasına duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

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