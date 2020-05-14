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Doğu Karadeniz’de en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta ölçüldü

İHA

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde en düşük sıcaklık eksi 1 derece ile Bayburt Kop Kayak Merkezinde ölçüldü.

Doğu Karadeniz’de en düşük hava sıcaklığı Bayburt’ta ölçüldü

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde en düşük sıcaklık eksi 1 derece ile Bayburt Kop Kayak Merkezinde ölçüldü.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sahil kesimin yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgarın doğu yönünden hafif kuvvette esmesi bekleniyor.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Bayburt'ta 20,Trabzon'da 18, Rize’de 19, Giresun'da 22, Artvin’de 25, Gümüşhane'de 25 derece olacak.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı ise Kop Kayak Merkezinde eksi 1 derece olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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