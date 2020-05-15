Konursu köyünde karantina kaldırıldı

Bayburt’un Konursu köyünde korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce başlayan karantina sona erdi.
Merkeze bağlı Konursu köyünde görülen Covid19 vakaları üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda uygulanan karantina sona erdi. Hastaların sağlığına kavuşması ve yeni test sonuçlarının negatif çıkmasıyla köye giriş ve çıkışlar serbest bırakıldı.
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