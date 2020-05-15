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Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

İHA

Bayburt'ta yeni tip korona virüsün (covid19) Türkiye'de görülmeye başlamasından bugüne kadar toplamda 12 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt’ta korona virüsten bugüne kadar 12 kişi hayatını kaybetti

Bayburt’ta yeni tip korona virüsün (covid19) Türkiye’de görülmeye başlamasından bugüne kadar toplamda 12 kişi hayatını kaybetti.
Bayburt Milletvekili Fetani Battal, pandemi sürecinde gelinen son durumu açıkladı. Bayburt’ta covid19 mücadelesi ile ilgili tabloda, toplam vaka sayısı 179, iyileşen vaka sayısı 143 oldu. 12 vatandaş hayatını kaybetti. 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 24 hastanın tedavisi devam etmekte. Yakın bir zamanda bu tedavi gören hastaların önemli bir kısmının taburcu olacakları, bayramı evlerinde aileleriyle birlikte geçirecekleri öngörülüyor.
Milletvekili Battal, “Korana virüs ile mücadele sürecinde her bir vatandaşımıza kilit bir rol, hayati bir sorumluluk düşmektedir. Virüse karşı tanı, teşhis ve tedavideki etkin gücümüz; sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve kişisel koruyucu önlemlere riayet edildikçe değer kazanacaktır. Her bir ferdimizin bu sorumluluk duygusu ile hareket etmesi kontrol altına aldığımız bu salgının tamamen durdurulması noktasındaki mücadelemize ivme kazandıracaktır. Ülke genelinde yakaladığımız bu başarıya paralel olarak Bayburt’umuzda da kararlı bir mücadele sürdürülmektedir.
Hepimizi derin bir üzüntü ve endişeye sevk eden Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezinde pozitif tanı konulan 47 yaşlımızdan 33’ü tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Pozitif tanısı olan Merkez çalışanlarımızdan 16 kişi de tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşmuştur.
Bu süreçte önce hastalığı atlatan hemşehrilerim olmak üzere toplumuza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir mücadele veriliyor. Devlet, Millet dayanışmasının bizleri yeni ufuklara taşıyacağına dair umutlarımız her geçen gün biraz daha artmaktadır.
Sağlık çalışanlarımıza, bu sürece katkı veren bütün Devlet memurlarımıza, gönüllü katkılar sunan fedakâr insanlarımıza, Hayırsever dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum.
Bütün uzmanların, Bilim kurulunun ve Sağlık Bakanımızın ehemmiyetle dile getirdiği gibi, eğer tedbirlere sıkı sıkıya devam etmezsek bugüne kadar verilen mücadeleye yazık olacak. Mesuliyet anlayışımız ve İnsani sorumluluklarımız, verilen bu büyük mücadeleye hassasiyetle destek vermemizi gerekli kılmaktadır. En büyük destek, tedbirleri sıkıca uygulamaktır. Bayburt kamuoyuna saygı ve muhabbetle arz eder, Hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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