Hacivat Karagöz oyunu bu sene sokakta sahnelendi

Bayburt’ta her ramazanda tarihi Taşhan’da sergilenen Hacivat Karagöz oyunu bu sene korona virüs nedeniyle

vatandaşların ayağına giderek sokakta sahnelendi.

Yaklaşık 17 mahallede her gün bir muhit veya siteye konuk olan Kızılay ekipleri vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Oyun’da hem güldürüyor hem de eğitici bilgiler veriliyor.

Demirözü ve Aydıntepe ilçesine de giden ekipler ramazan bitene kadar bu etkinliği sürdürecek.

Kentin en işlek noktası olan Saat Kulesi meydanında da sergilenen oyunu vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihmal etmeyecek şekilde izledi.

Oyunda sosyal mesafe kuralları, eve misafir kabul etmeme, ellerin dezenfekte edilmesi gibi bir çok önemli detay hatırlatıldı.

Bayburt Kızılay Şube Başkanı Hümeyra Çelik Yaptığı açıklamada, “Biz ramazan ayı boyunca mahalle mahalle sokak sokak dolaşarak etkinlikler düzenliyoruz. Bugünde Hacivat Karagöz oyunu düzenledik. Sizler evlerinizde kalın bizler sizin her zaman yanınızdayız. Çocuklar çok ilgileniyorlar halk güzel çocuklar güzel çok memnunuz. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bu etkinliklere ramazan bitene kadar devam edeceğiz." dedi.

Minik Aysima ise, “Çok güzeldi Hacivat Karagözü izledim. Üç tane kural var birisi evde kalmak, sosyal mesafeyi korumak üçüncüsü de dışarıdan gelince ellerimizi 20 saniye boyunca yıkamak. Abilerimize çok teşekkür ederim, çok eğlendik" diye konuştu.

Karagöz´ü canlandıran Genç Kızılay Şube Başkanı Hasan Türkoğlu’da, “Türk Kızılay Bayburt Şubesi olarak sokak sokak cadde cadde gezerek eski adetimiz olan Hacivat Karagözü canlandırdık. Ve gördük ki büyüklerimiz küçüklerimiz olsun bu oyuna hasret kalmışlar ve büyük bir heyecanla bizi izlediler. Bu yüzden evde kal Bayburt evde kal Türkiye." dedi.

