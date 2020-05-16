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AK Parti Bayburt Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

İHA

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığı, korona virüs nedeni ile azalan kan stokları için düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

AK Parti Bayburt Kadın Kollarından kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanlığı, korona virüs nedeni ile azalan kan stokları için düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Cumhuriyet Caddesinde bulunan Kızılay Gezici Kan Bağışı istasyonuna gelen partili kadınlar, form doldurarak kan bağışında bulundu.
AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkan vekili Esra Ertem Şipal, yaptığı açıklamada, AK Parti olarak, korona virüs nedeni ile azalan kan stokları için 81 ilde eş zamanlı kan bağışına destek verdiklerini söyledi.
Bu kapsamda yoğun bir katılım ile kan bağışında bulunduklarını ifade eden Şipal, “Kuruluşundan bu yana her tür koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerde çıkar gözetmeyen Türk Kızılay’ı ülkemizin en güçlü yardım kuruluşudur. 'Kan ver sen de hayat kurtar', 'Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır' diyerek herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Ayrıca kampanyamıza destek vererek bizleri yalnız bırakmayan İl Başkanımız Hacı Ali Polat’a teşekkür ediyoruz." dedi.

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