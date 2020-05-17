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Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı

İHA

BayburtErzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı

BayburtErzurum kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün sabah saatlerinde Bayburt Erzurum kara yolunun 50. kilometresi Lolanlı Boğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 AAS 939 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken tırın üzerindeki çuvallar yola saçıldı.
Trafik ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak yol güvenliği sağlandı.

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