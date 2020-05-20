Rektör Coşkun, Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kuruluyla telekonferansa katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Coşkun, Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kuruluyla telekonferansa katıldı

İHA

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kuruluyla telekonferans üzerinden, peygamber efendimizin sünneti ve günümüzde sünnetin yorumlanmasına yönelik gençlerle sohbet edip onların sorularını cevapladı.

Rektör Coşkun, Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kuruluyla telekonferansa katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kuruluyla telekonferans üzerinden, peygamber efendimizin sünneti ve günümüzde sünnetin yorumlanmasına yönelik gençlerle sohbet edip onların sorularını cevapladı.
Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sünnet teriminin hadis, fıkıh, kelam, siyer gibi ilim dallarının kendine has anlamlarda kullanıldığına vurgu yaparak, kavram karmaşasından dolayı ortaya çıkan yanlış anlaşılma ve yorumlamaları değerlendirdi. Her ilim dalının kendi literatüründe farklı amaçlarla kullandığı sünnet teriminin, günümüzde yanlış anlaşılmasını önleyebilecek noktalarına değinerek gençlere yeni bir bakış açısı kazandırdı. Sohbet esnasında gençlerden bireysel sorular alarak yanıtlayan Rektör Coşkun, gençlere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Türkiye Gençlik Vakfı Bayburt İl Temsilcisi Abdul Selam Doğan, gerçekleştirilen telekonferansla Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’la yapılan sohbetten önemli derecede yararlandıklarını benzer etkinliklerin tekrar edilmesi gerektiğini dile getirerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi
YEREL HABERLER 81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri ...
Vefa Sosyal Destek Grubu Ege’nin doğum günü sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu Ege’nin doğum günü sevincine ...
Vali Epcim’den 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Vali Epcim’den 19 Mayıs mesajı
İki ilin ortak milli parkı bu sene ziyaretçisiz kaldı Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı bu sene sessiz
YEREL HABERLER İki ilin ortak milli parkı bu sene ziyaretçisiz ...
Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X