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Çoruh nehri artan debisiyle Bayburt’u Venedik’e benzetti

İHA

Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh nehri, bugünlerde artan debisi ve yapılan çevre düzenlemeleri sonrasında Avrupa'da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik'e benzetiliyor.

Çoruh nehri artan debisiyle Bayburt’u Venedik’e benzetti

Bayburt kent merkezinin ortasından geçen Çoruh nehri, bugünlerde artan debisi ve yapılan çevre düzenlemeleri sonrasında Avrupa’da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik’e benzetiliyor.
Baharda kar sularının erimesiyle Çoruh nehrinin debisi arttı. Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğan ve dünyanın en hızlı akan nehirleri arasında yer alan Çoruh, suyuyla can verdiği arazilerde havaların ısınmasıyla yeşeren çiçeklerle rengarenk oldu. Çoruh’un Türkiye'de başladığı yolculuğu Gürcistan'ın Batum şehrinde Karadeniz'e dökülerek sonlanıyor.
Belediye tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve bugünlerde artan debisiyle Çoruh, kentin tam ortasından da geçmesi nedeniyle Avrupa’da milyonlarca turistin ilgi gösterdiği Venedik’e benzetilmeye başladı.
Vatandaşlar, “Çoruh nehri Bayburt’umuza değer katıyor. Su seviyesinin yükselmesiyle de Venedik’e benzedi. Biz Çoruh’u seviyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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