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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Nehri Geçişi Projesi’nde 2. etap çalışmaları geniş kapsamlı ele alındı

İHA

Çoruh Nehri Şehir Geçişi Projesi 2. etap çalışmaları Bayburt Valiliği'nde düzenlenen toplantıda geniş kapsamlı ele alındı.

Çoruh Nehri Geçişi Projesi’nde 2. etap çalışmaları geniş kapsamlı ele alındı

Çoruh Nehri Şehir Geçişi Projesi 2. etap çalışmaları Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıda geniş kapsamlı ele alındı.
Vali Cüneyt Epcim başkanlığındaki toplantıya Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya katıldı.
Toplantıda Çoruh Nehri Şehir Geçişi Projesi üzerine gerçekleştirilen detaylı görüşmeler sonrası alanda incelemeler yapıldı. Vali Epcim, projenin ikinci etabına ilişkin ön çalışmaların DSİ tarafından hazırlandığını belirtti. Vatandaş taleplerini merkeze alarak bir çalışma gerçekleştirileceğini bildiren Vali Epcim, katılımcılara teşekkür etti.
Milletvekili Fetani Battal ise Çoruh Nehri Şehir Geçişi 2. etap projesi üzerinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Projenin şehrin ortak kanaatine göre şekilleneceğine dikkat çeken Milletvekili Battal, “Bu bizim için çok önemli. Bu hususta valimizle, belediye başkanımızla, il başkanımız ve merkez ilçe başkanımızla projenin ön görüntüleri hususunda kanaatler sahibi olduk. Alanda yapacağımız gözlemlerin ardından tekrar Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve Bakanlığımız ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arzumuz Çoruh’u Bayburt’un arzu ettiği zemine yerleştirmek olacaktır.” diye konuştu.
Milletvekili Battal, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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