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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fazla teknoloji kullanımı bağımlılık yapıyor

İHA

Yeni hayat tarzına adaptasyon için bireylerin teknolojiye, internete yönelmelerinin anlayışla karşılanabileceğini belirten Psikolog Nilay Gürtaş, teknolojinin fazla kullanıldığı takdir de bağımlılık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.

Fazla teknoloji kullanımı bağımlılık yapıyor

Yeni hayat tarzına adaptasyon için bireylerin teknolojiye, internete yönelmelerinin anlayışla karşılanabileceğini belirten Psikolog Nilay Gürtaş, teknolojinin fazla kullanıldığı takdir de bağımlılık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekti.
Gürtaş, teknoloji bağımlılığını, kişinin akıllı telefon, sosyal medya, internet veya bilgisayar oyunları üzerindeki kontrolünü tam olarak sağlayamaması olarak ifade etti. Salgın döneminde sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı gençlerin, teknoloji bağımlılığı konusunda en riskli grup olduğunu vurgulayan Psk. Gürtaş, “Gençlerin oynadığı, uzun süreli çevrim içi oyunların bağımlılık yapma kapasitesi çok yüksek. Kişi bağımlı olduğunda ise onu artık bir hastalık grubunda inceliyoruz. Bağımlılık çok dirençlidir, kişinin diğer fonksiyonlarını götürür ve geri dönüşü zor bir durumdur” dedi.
Yirmi yaş altı genç grubunun yanı sıra, evlerinde kısmi sosyal izolasyonu sağlayan herkesin bu risk grubunda yer aldığını belirten Psk. Gürtaş, “Pandemi sürecinde, dünya genelinde internet kullanımının neredeyse iki kat arttığını görüyoruz. Yapılan araştırmalar sosyal medyanın fazla kullanımının, kişilerin kaygı ve depresyon düzeylerinde yükselmeye sebep olduğunu gösteriyor. Ayrıca teknolojinin ihtiyaçtan fazla kullanılması sonucu bireyde ortaya çıkan bağımlılıkla beraber dikkat bozukluğuna, sosyal fobiye, özgüven eksikliğine, saldırgan davranışlar sergilemesine sebep oluyor” diye konuştu.
Kişilerin eğlence saatlerine daha işlevsel davranışlar ekleyebileceğine değinen Psk. Gürtaş, bireylerin kişisel gelişimlerine teknolojiden bağımsız katkıda bulunacak aktiviteler yapabileceği tavsiyesinde bulundu. Psk. Gürtaş, “Aile vakti, grup oyunları, ilgi alanına hitap eden hobiler gibi uğraşları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Evde yapacağınız fiziksel aktiviteler hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınız açısından olumlu sonuçlar ortaya koyacaktır. Kendinizi çıkmazda hissettiğiniz zamanda profesyonel yardıma başvurabilirsiniz” dedi.

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