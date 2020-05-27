Çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Korona virüs (Covid19) tedbirlere çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklar, bu gün parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs tedbirleri çerçevesinde 014 yaş arası çocuklar bu gün 11:00 ve 15:00 saatleri arasında aileleri ile birlikte sokağa çıktı. Bayburt’ta parklara ve oyun alanlarına akın eden çocuklar, hem güneşli havanın hem de doyasıya oynayabilmenin keyfini çıkardı.

Bazı çocuklarda aileleriyle tedbirlere uyarak Çoruh Nehri çevresindeki alanlarda arkadaşlarıyla buluşup, eğlenceli zaman geçirdi.

Dışarıda eğlenmenin keyfini süren 8 yaşındaki Ali Yiğit, kitap okuyarak vakit geçirdiğini anlatarak, “Covid19 nedeniyle dışarı çıkamıyorum. Ama şimdi dışarıya çıktım, mutluyum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.