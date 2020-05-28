Milletvekili Battal, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti teşkilatıyla ilçelere çıkarma yapan Milletvekili Battal, kaymakam ve belediye başkanlarına ziyarette bulunarak devam eden yatırımları yerinde inceledi.

İlçelerde esnaf ziyaretinde de bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Fetani Battal’a AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Durğut, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.