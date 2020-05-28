Doğu Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinde bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney, kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Bayburt’ta 9, Artvin’de 17, Trabzon, Rize ve Giresun’da 13, Gümüşhane’de10 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Bayburt’ta 25, Trabzon, Rize ve Giresun’da 18, Artvin’de 30, Gümüşhane’de 28 derece olması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.