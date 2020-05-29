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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Nehri’nin doğal ve kültürel dokusu korunacak

İHA

Çoruh Nehri’nin doğal ve kültürel dokusu korunacak

Çoruh Nehri Şehir Geçişi Projesi 2. etabına yönelik düzenlenen toplantıda proje alternatifleri görüşüldü. Yapılan değerlendirmeler neticesinde ikinci etabı kapsayan kısımlarda nehir yatağına dokunulmaması kararlaştırıldı. Çalışmalar kapsamında nehir kenarında bazı kısımlar doğal taş ile tahkim edilip kimi bölümler taşkın riskine karşı yeniden düzenlenecek.
Toplantı açılışında konuşan Vali Epcim, bir ilin çevresel ve kültürel değerlerini korumanın o yöredeki yöneticilerin en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Bu anlamda kent kimliğinin, kültürel birikimin ve mekan duygusunun oluşmasında Bayburt için Çoruh Nehri’nin son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Epcim, “Çoruh Nehri’nin dizaynı, modern anlamda taşkın koruma sistemine dahil edilmesi ve aynı zamanda estetik bir görünüme sahip olması noktasında ciddi bir gündem var. Bu gündemi yıllardır takip eden Sayın Milletvekilimizin deneyimleri, yine bu konuda deneyimleri olan şimdiki Belediye Başkanımız ve AK Parti İl Başkanı bir değerlendirme yapmak üzere bir aradayız. Bu süreç bizler açısından yeni başlıyor. Şunu ifade edelim ki; Türkiye’nin en güzel projelerinden birini yapma arzusundayız.” diye konuştu.
Süreci bu yönüyle istişare halinde yürüttüklerine dikkat çeken Vali Epcim şunları söyledi: “Yıllardır bu sürece katkı sunmaya çalışan Milletvekilimizin geçmiş deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Belediye Başkanlarımızın deneyimlerinden yararlanmak istiyoruz. Çoruh bizlere, teknik manada DSİ’nin bakış açısından çok farklı anlamlar ifade ettiği için buraya biraz daha kültürel ve sosyal açıdan da yaklaşım sunacak bir projelendirme çalışması yapmamız lazım. Bayburtlu olan ve Bayburt’u memleket hissiyatıyla kabul edenlerle görüştüğümüzde Çoruh’a müdahale etmememizi istiyorlar. Bu şu anlama geliyor; doğal çevresi ile uyum içerisinde ve şehrin kültürel dokusuna uygun bir projelendirme isteniyor. Bu çok önemli. Bayburtluların Çoruh Nehri kenarında vakit geçirmelerine imkân tanıyacak, insanla Çoruh’u birleştiren bir proje noktasında bir talep var. Bu talep bizim de değerlendirmelerimize göre oldukça normal ve üzerinde durmamız gerekiyor.”
Vali Epcim, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilecek Dede Korkut Obası Projesi ile 2. etap çalışmalarını bütünleştirecek adımların önemine işaret etti. Vali Epcim, “Bu proje bizim bundan sonra Çoruh’ta yapmayı planladığımız bazı çalışmalara temel oluşturabilir mi? şeklinde ele alınabilir. Bir tarafında Dede Korkut Obası kurulması; Çoruh Nehri’nden elektrik üretimi sağlanacak bir potansiyel mevcut, kauçuk bentle elektrik üretim sistemi kurulurken diğer taraftan Çoruh’un turistik değerini artıracak bir yaklaşım sunan bu proje son derece önemli. Kalkınma Ajanslarının hazırladığı projeler arasında bu yıl içerisinde en yüksek puanı aldı.” İfadelerini kullandı.
Milletvekili Fetani Battal ise Çoruh isminin Farsça ‘Cûy’ ile Arapça ‘Ruh’ sözcüklerinden türeyerek Çoruh halini aldığını söyledi. “Can Suyu” ya da “Ruh Irmağı” anlamlarına gelen “Cûyi Ruh”un Bayburt için Can Nehri olduğuna değinen Milletvekili Battal, “Günümüzde çevre anlayışının bu kadar öne geçtiği, insanların ve toplumların bu merkezle olaya baktıkları zaman diliminde atacağımız her adımı ölçerek, biçerek, tartarak; estetiğine, tarihi arka planına, toplumun algılamasına dair endişeleri gidermek üzere ciddi bir elekten geçirme ihtiyacı hasıl oluyor. Bütün hassasiyetimiz burada. Çünkü Çoruh; Bayburt ve tarihi bir arka planla birlikte hepimiz için Can Nehri. DSİ’nin Türkiye’de çok başarılı çalışmaları var. Fakat DSİ’nin baktığı nokta ile bizim baktığımız nokta arasında bir uyuşmazlık görünüyor. 2002’de Milletvekili olduğumda Çoruh’un peşine düştüm. 2020 yılına geldik hala Çoruh’un peşindeyim. Görüşmediğim Bakan, getirmediğim Genel Müdür kalmamıştır. Bir sürü çalışma. Ortaya çıkan durum bizim verdiğimiz mücadelenin bir ürünü değil.” değerlendirmesinde bulundu.
Çoruh konusundaki girişimlerine Bakanlık düzeyinde yapıcı bir iradeyle karşılık bulduğunu açıklayan Milletvekili Battal şöyle devam etti: “Bu işte somut birkaç adım atmak istiyoruz. Bakanlığımız böyle bir irade koydu. Bu yıl bu desteği size sonuna kadar vereceğiz dediler. Ülkemizi ve dünyayı etkileyen çeşitli gelişmeler neticesinde bugüne kadar uzadı. Estetiğe, kullanışlılığa, görüntüye hassasiyet gösteriyoruz. Bu hassasiyetle baktığımızı bilmenizi istiyoruz.”
Toplantı Arpalı’da yapımı planlanan çeşitli projelere ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi. Toplantı sonrası katılımcılar alanda incelemede bulundu.
Bayburt Valiliği’nde düzenlenen toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı, DSİ 225 Şube Müdürü Mustafa Koray Torun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ile proje uzmanları katıldı.

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