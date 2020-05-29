Bayburt Üniversitesinde Cuma Namazı mutluluğu

Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisi avlusunda, korona virüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alınarak Cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 16 Mart'tan bu yana cemaatle ibadet yapılamayan camilerin; yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde 29 Mayıs tarihinden itibaren Cuma namazının kılınmaya başlanarak kademeli olarak açılacağını açıklamasının ardından, Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisinde de Cuma namazı için gerekli hazırlıklar yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde yer alan ve Bayburt’un en büyük camilerinden olan Mustafa Köseoğlu Camisinde kılınan Cuma namazı öncesinde Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs ile mücadele belirlediği bütün tedbirler alındı.

Belirlenen sosyal mesafe ölçülerine uyularak açık havada kılınan Cuma namazı öncesinde, olası hastalık bulaşma riskini azaltmak için abdesthane ve tuvaletlerin kapalı tutulduğu Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisinde, cami girişlerine dezenfektan sıvılar yerleştirilerek, namaza maskesiz gelen cemaate maske dağıtıldı. Bayburt Üniversitesi görevlileri tarafından; virüsün yayılma riskine karşı camiye girişçıkışlarda ve namazın kılınacağı alanda güvenli mesafenin ihlal edilmemesi, maske takılması, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması için camiye gelen cemaate uyarılarda bulunuldu.

Bayburt Üniversitesi Mustafa Köseoğlu Camisinin avlusunda alınan bütün tedbirlere riayet ederek, kendileri için belirlenen yerlerde kendi getirdikleri seccadeleriyle saf tutan cemaat, 16 Mart tarihinden bu yana ilk defa camilerde Cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

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