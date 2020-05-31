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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta lokanta ve kahvehaneler, normalleşme sürecine hazır

İHA

Bayburt'ta, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan lokanta, kafe ve kahvehanelerde temizlik çalışmaları başladı. Belediye ekipleri Pazartesi günü açılacak olan mekânlarda dezenfekten çalışması yaptı.

Bayburt’ta lokanta ve kahvehaneler, normalleşme sürecine hazır

Bayburt’ta, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan lokanta, kafe ve kahvehanelerde temizlik çalışmaları başladı. Belediye ekipleri Pazartesi günü açılacak olan mekânlarda dezenfekten çalışması yaptı.
Esnaf, iş yerlerindeki masaları metre ile ölçerek sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirdi. Bayburt Belediyesi ekipleri de ilaçlama ve dezenfekten çalışması yaptı.
Covid19 tedbirleri kapsamında daha önce birçok başarılı uygulamaya imza atan Bayburt Belediyesi ekipleri 1 Haziran’da kapılarını açacak olan lokanta ve kahvelerde ilaçlama çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında şehirde bulunan tüm lokanta ve kahvehaneleri tek dolaşarak ilaçlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz titiz bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci şunları ifade etti:
“Devletimizin açıkladığı normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’da kapılarını açacak olan lokanta ve kahvehanelerimizde açılış hazırlıkları sürerken bizde belediye olarak sterilizasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Toplum sağlığı için yaptığımız çalışmalarımız kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrimizde bulunan bu işletmelerimizde titiz bir çalışma gerçekleştirerek daha steril hale getiriyorlar. Biliyoruz, vatandaşlarımız kahvehanelerde çay muhabbetlerini, lokantalarda beraberce oturup yemek yemeyi özlediler ama unutmayalım ki salgın tehlikesi tam olarak geçmiş değil. Lütfen maskesiz dışarıya çıkmayalım ve sosyal mesafemizi koruyalım. Bunu bu salgın süresince ilke edinelim. İnşallah rabbimizin de izniyle bu salgından kısa sürede kurtuluruz.”

"İçişleri Bakanlığından kafe, restoran, çay bahçeleriyle ilgili genelge"
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.
Genelge çerçevesinde, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri "iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere" 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak. Genelgeye göre, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri ve tesislerinin de 24.00'a kadar hizmet verebilecek.
Daha önce genelge ile kısıtlanan park, bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma gibi faaliyetlere belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanacak. Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları “sosyete pazarı” olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı. Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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